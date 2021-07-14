Анастасия Приходько с рогами на голове топлесс показала, как кормит сына грудью

Артистка успевает совмещать материнство и работу.
Украинская певица Анастасия Приходько, которая на днях показала себя 16-летней во время кастинга в "ВИА Гру", активно работает.
Сейчас исполнительница задействована в съемках одного из музыкальных телепроектов. Несмотря на это, молодая мама не забывает и о своих прямых обязанностях — в перерывах между съемками артистка успевает покормить трехмесячного сына Луку.
На странице в Instagram Приходько разместила снимок, на котором в образе Малефисенты сидит на кресле топлесс и кормит малыша. Как призналась Анастасия, автором фотографии выступил ее муж Александр.
Напомним, что не так давно Настя Приходько заявила, что простит измену мужу и объяснила почему. Артистка имеет свое мнение по этому поводу.