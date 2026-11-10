Анастасия Приходько сделала аборт: певица назвала причину прерывания четвертой беременности

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько откровенно рассказала об аборте, который пережила год спустя после рождения третьего сына.

О пережитом 39-летняя исполнительница написала в Instagram, комментируя недавнюю петицию с призывом запретить аборты в Украине. Приходько назвала такую инициативу «абсурдной» и объяснила, почему такие решения нельзя принимать без учета обстоятельств конкретной женщины.

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Певица на собственном опыте объяснила, что во время четвертой беременности врачи предупредили о серьезных рисках. Тогда перед ней встал вопрос сохранения собственной жизни, ведь дома ее уже ждали трое детей, самому молодому из которых был только год.

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«К сожалению, у меня была такая история. Я была беременна четвертым ребенком, и по всем медицинским показаниям мне нельзя было рожать. Надо было выбирать: моя жизнь или жизнь ребенка! Я выбрала свою жизнь, ведь у меня уже было трое детей, а младшему тогда было всего год и три месяца!» — поделилась Приходько.

Пост Анастасии Приходько

Артистка также высказалась против вмешательства в личный выбор женщин. Она напомнила, что беременность может быть связана не только с медицинскими угрозами, но и травматическими обстоятельствами, в частности сексуальным насилием во время войны. По мнению Приходько, каждая женщина должна самостоятельно решать, готова ли она рожать ребенка.

«Это абсурдная петиция! Ибо существуют медицинские показания, при которых женщине нельзя вынашивать ребенка ради сохранения собственной жизни. Мы видели и слышали множество страшных историй о том, как враг насиловал наших женщин. И как им потом с этим жить?! Во время войны, постоянного стресса беременность может проходить очень тяжело, сопровождаться осложнениями и приводить к непредсказуемым последствиям. Поэтому я убеждена, что женщина имеет право сама решать, что ей делать, от кого рожать или рожать вообще!» — подчеркнула звезда.

К слову, у Анастасии Приходько трое детей: 16-летняя дочь Нана и сыновья Гордий, которому сейчас 11 лет, и пятилетний Лука. Двух младших детей певица родила в браке с мужем Александром. Отец Наны, Нурик Кухилава, с дочерью не общается и не участвует в ее воспитании.

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Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала об украинских звездах, кто еще делал аборты. Валевская, Бужинская и другие объяснили, почему избавились от ребенка и сожалеют ли.

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