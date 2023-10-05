Анастасия Приходько села на строгую диету и показала, чем питается, чтобы сбросить 10 кг

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала поклонникам, что решила взяться за себя и села на жесткую диету.

На странице в Instagram артистка разместила несколько кадров, на которых показала, чем питается, чтобы до нового года сбросить 10 кг. Сначала Анастасия показала снимок розы, у которой опали лепестки. А потом призналась, что чувствует себя как этот цветок, потому что ест вареную морковь с водой:

"Я сейчас как эта роза. И медленно теряю лепестки. А все знаете почему? Потому что я жру вареную морковь с водой. Если, с*ка, я не похудею на 10 кг до нового года, я пойду голая по Крещатику", – решительно пообещала Приходько.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Кроме вареной моркови, рассказала исполнительница, она также ест перловку: "Что может быть хуже гречки? Да, перловка. Классика похудения", – рассказала артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, ранее в одном из интервью Анастасия Приходько делилась, что из-за стресса, связанного с полномасштабной войной, она набрала 10 лишних килограммов. По словам артистки, она стала злоупотреблять сладким и пить много алкоголя, что и повлияло на ее вес.

Напомним, ранее Анастасия Приходько похвасталась, какой трогательный поступок ради нее совершил ее муж Александр. Артистка показала, как любимый заботится о ней.

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