Анастасия Приходько удивила женственной фотосессией, во время которой примеряла боди

Артистка очаровала новыми съемками.
Украинская певица Анастасия Приходько порадовала поклонников серией снимков со своей недавней фотосессии.
Автором фотографий выступил фотограф Сергей Ковбасюк. Во время съемок 36-летняя Приходько предстала в необычных для себя образах. Так, исполнительница позировала в женском нежном луке – с распущенными волосами и в черном боди, подчеркнувшем ее фигуру.
Также фаны Приходько полюбуются ею в черном пальто и кружевных перчатках и в образе бизнес-леди, во время которого Настя примерила белую рубашку, пиджак с длинными рукавами и очки.
Поклонникам такая разносторонняя Анастасия Приходько очень понравилась, о чем они сообщили ей в фотоблоге под постом с фотографиями:
- Какая красивая!
- Настя очаровательная, красивая, грациозная
- Шикарная. Честная. Неординарная. Глубокая
Напомним, несколько недель назад Настя Приходько делилась своим честным фото без фильтров. Артистка показала, как ее изменила война. Исполнительница также рассказала о вредной привычке, которая у нее появилась во время войны.
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