Анастасия Приходько устроила позорную ссору с подростком, который упрекнул ее за русский язык

Украинская певица Анастасия Приходько устроила позорную ссору с подростком, который упрекнул ее за использование русского языка.

Произошло это в Instagram артистки под одним из ее постов. Исполнительница опубликовала видео с интервью Натальи Влащенко, которое та брала у российского шоумена Рустама Солнцева. Во время разговора они обсудили Приходько. Солнцев расхваливал артистку. Поэтому, певица поблагодарила за эти слова. Сделала она это на русском языке.

Подросток по имени Андрей не прошел мимо поста. Он упрекнул певицу за использование русского языка в публичном пространстве. По его словам, исполнительница "пытается усидеть на двух стульях": "Почему не на украинском?! Сколько можно сидеть на двух стульях?!".

Анастасия Приходько тоже не стала молчать, заявив, что "страна у нас такая", поэтому она и говорит на русском: "Страна у нас такая. Что тут удивительного? Благодари за то, что хоть стул есть! В такие времена".

Подростка возмутила такая позиция Анастасии Приходько. Андрей говорит, что раньше уважал певицу за то, что она разорвала все связи с Россией после 2014 года. Однако такая позиция относительно русского языка его очень сильно возмущает: "Странное то, что у нас на 12-м году войны такая пишет посты на языке оккупанта, оправдывая это тем, что "страна у нас такая"! Знаете, я вас уважал, когда узнал о том, что вы прекратили сотрудничество с рф, но нет, вы - ничем не лучше как Повалий или что-то такое! Вам не место в этом государстве и не место на его эстраде".

Анастасия Приходько снова начала ссориться с подростком, правда, на этот раз уже перешла на русский. Артистка упрекнула, что, мол, со старшими так общаться невежливо. Также певица пригрозила блокировкой за подобные комментарии.

Напомним, Анастасии Приходько и раньше прилетало за использование русского языка. Недавно исполнительница оправдывалась за русскоязычность и раскрыла свою позицию в этом вопросе.