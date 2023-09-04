Анастасия Приходько в 10-ю годовщину брака с мужем показала фото из их росписи

В семье украинской певицы Анастасии Приходько особый праздник. Артистка вместе со своим мужем Александром отмечает 10 годовщину брака.

В своем Instagram знаменитость опубликовала снимок, сделанный в 2013 году во время росписи ЗАГСе. Влюбленные не делали пышного празднования. Более того, расписываться пара пришла в спортивных костюмах.

"Ну что! 10 лет с момента нашей регистрации брака!" – отметила Приходько.

Настя Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Между тем, пользователи обратили внимание, что качество фото плохое. Как обьяснила исполнительница, снимок она нашла в Сети. Фото, которые они делали на профессиональную камеру, певица не будет показывать на публику. Приходько считает, что это должно остаться между ними и их близкими.

"Качество фото почему такое? Потому что эта фотография взята из Интернета! Фотографии, которые мы делали 4 сентября, я никому не покажу, потому что это наше личное. Мы тогда были вдвоем, это у нас вообще единственный праздник, где мы были вдвоем за 10 лет. Эти фотографии мы сегодня будем просматривать с гостями. Но это наше. Это наших друзей, которые на протяжении 10 лет с нами, которые знают историю нашей любви, которые были рядом с нами. Фотографий с венчания много, а вот эти фото - это наше, просто наше", – прокомментировала артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько призналась, как они планируют отпраздновать особую дату. В годовщину свадьбы исполнительница собрала самых близких ей людей. Как говорит артистка, они не будут идти в ресторан или какой-нибудь клуб, ведь придумали что-то очень особенное.

"Мы не будем гулять в ресторанах и клубах – сейчас не время для этого. Мы придумали что-то такое, что на голову не налезет", — поделилась Настя.

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, Настя Приходько вместе с супругом официально зарегистрировала брак 4 сентября 2013 года. Уже 8 сентября того же года пара сделала венчание.

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