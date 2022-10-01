Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Анастасия Приходько в брутальных ботинках и кожаных штанах оказалась за рулем военного авто

Дата публикации
Просмотры
1341
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Анастасия Приходько в брутальных ботинках и кожаных штанах оказалась за рулем военного авто

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько поделилась новыми фотографиями с поклонниками.

На днях Анастасия Приходько встретилась с украинскими военными, которым певица помогает с началом войны на Донбассе.

На своей странице в Facebook исполнительница поделилась фотографиями с бойцами ВСУ на фоне новой военной техники, которую получили военные, чтобы противостоять врагу.

"Пять лет назад я видела технику в Америке, которую сегодня нам отправляют на фронт… Нам бы тогда ее", – написала Приходько.

© Facebook/Анастасия Приходько
Фото: Facebook/Анастасия Приходько

Также Анастасия не упустила возможности посидеть за рулем большого боевого автомобиля. Певица выбрала черный total-look с грубыми ботинками и кожаными брюками, которые сочетались с кожаными широкими браслетами на запястьях Анастасии.

© Facebook/Анастасия Приходько
Фото: Facebook/Анастасия Приходько

Напомним, недавно Анастасия Приходько рассказала о проблемах со здоровьем, возникших у исполнительницы во время полномасштабной войны.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация