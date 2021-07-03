Анастасия Приходько в черном купальнике у плиты показала, как готовит пюре своим детям

Анастасия Приходько в черном купальнике у плиты показала, как готовит пюре своим детям

Артистка поделилась забавным видео.

Популярная певица Анастасия Приходько, которая на днях впервые после третьих родов показалась в пляжном наряде, развеселила фанов новым видео.

Так, в своем фотоблоге исполнительница поделилась двумя роликами, на которых появилась в разных образах. На первом видео звезда в черном купальнике, как пантера, соблазнительно позировала в бассейне. А уже на втором — варила пюре для своих детей.

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"Как это часто бывает, когда ты артистка, но дети хотят есть", — шутливо подписала пост Настя.

Поклонникам видео певицы пришлось по вкусу. В комментариях фолловеры отметили, что любят знаменитость настоящей и засыпали ее комплиментами.

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Напомним, недавно Анастасия Приходько без косметики показалась с трехмесячным сыном на руках. Артистка поделилась подробностями материнства.

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