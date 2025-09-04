Анастасия Приходько в годовщину брака показала, какой была ее свадьба с мужем 12 лет назад

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько сообщила об их с мужем Александром важном празднике.

Браку супругов исполнилось ровно 12 лет. По случаю особенной даты исполнительница показала несколько их свадебных фото. Первый снимок супруги сделали в авто. Муж Приходько был за рулем, а она тем временем делала селфи. На другом кадре влюбленные позировали уже в конце их праздника. Анастасия и Александр любовались фейерверком.

"Я буду всегда с тобой! Нравится тебе это или нет...Мы любим только раз в жизни. И это ты! Моя жизнь", - обратилась к возлюбленному певица, правда, решила это почему-то делать на русском языке.

Анастасия Приходько с мужем / © instagram.com/prykhodko_official

Также Анастасия Приходько адресовала возлюбленному нежные слова. Исполнительница отметила, что знает его еще со школьных лет. Тем временем в браке супруги находятся уже 12. Певица отметила, что всегда будет рядом, и Александр может на нее полагаться и рассчитывать.

"Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня (4 сентября - прим. ред.) уже 12 лет официально! Если надо будет - я в миг отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не надо!" - подытожила исполнительница.

Анастасия Приходько с мужем / © instagram.com/prykhodko_official

Отметим, для Анастасии Приходько брак с Александром, во время которого она родила сыновей Гордея и Луку, стал вторым. До этого артистка была замужем за бизнесменом. От первого брака исполнительница воспитывает дочь Нанну.

