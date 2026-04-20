Анастасия Приходько взорвалась из-за языкового вопроса и обратилась к украинцам

Певица Анастасия Приходько снова резко ответила на упреки относительно языка и объяснила, почему не меняет свою позицию.

Тема языкового выбора для певицы не нова — ее регулярно поднимают в соцсетях и даже публично обсуждают другие известные люди. Артистка говорит: вопрос повторяется настолько часто, что уже, мол, стало фоновым шумом. Во время отдыха на Закарпатье она снова вернулась к этому разговору. По словам Приходько, ее буквально каждый день спрашивают одно и то же. В то же время она не считает язык главным маркером любви к стране. И с каждым разом реагирует все жестче.

«Я из центральной части Украины могу так же разговаривать. Почему одни могут велосипед называть „бицикли“. А вертолет — „гвинтокрил“ и „коптер“. „Коптер“ это меня бесит. Я извиняюсь, конечно. Почему все могут говорить „ворота“, „брама“, „хвиртка“…», — заявляет артистка.

Певица отмечает: внутренние расколы, которые годами подпитывались в обществе, только ослабляют страну. Она вспоминает разделение на «правильных» и «неправильных», украиноязычных и русскоязычных — и убеждена, что эти ярлыки, мол, не имеют значения перед реальной угрозой. Для врага, мол, нет разницы, кто на каком языке разговаривает — удары направлены на всех.

«Все было нормально. Когда это началось и когда закончится. Я люблю всех — от „баняков ло „тремпелей“, от „буханки“ до „трускавки“. Всех люблю, мне абсолютно все равно. Все украинцы — все самые лучшие и нам надо держаться нашей бандой, потому что замес какой-то несется», — говорит Приходько.

В финале Приходько обратилась к критикам с просьбой прекратить «экзамены на патриотизм» и не диктовать ей, как именно проявлять любовь к стране. Она подчеркнула, что ее действия, мол, важнее дискуссий вокруг языка.

Языковая позиция певицы не впервые вызывает волну обсуждений. Ранее она уже отвечала на подобные упреки, объясняя, что не собирается меняться под давлением публики. С каждым новым комментарием ее риторика становится более прямой — и вызывает еще больший резонанс.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич в парике публично высмеял Приходько из-за ее позиции во время войны.