Анастасия Приходько во второй раз обвенчалась с мужем и показала, как отмечает 11-ю годовщину брака

Исполнительница показала, как проводит особую дату в ее семейной жизни.
В семье украинской певицы Анастасии Приходько сегодня, 4 сентября, важная дата. Исполнительница празднует 11 годовщину брака со своим мужем Александром.
В Instagram артистка показала, как проводит с возлюбленным особую дату. К слову, супруги, похоже, решили во второй раз обвенчаться. В частности, Приходько опубликовала фото с храма, где она позирует в белом платье и с цветами в руках, в то время как ее возлюбленный предстал в рубашке и брюках.
Как отметила артистка, они с возлюбленным в святыне дали повторные обеты друг другу. Также знаменитость поблагодарила близких друзей, которые стали свидетелями этого.
"Мы празднуем 11 лет вместе…Стальную свадьбу! Спасибо друзьям, которые стали свидетелями наших новых обещаний в храме! Была чрезвычайная служба в храме, которую провел отец Иоанн", — поделилась артистка.
После храма супруги отправились праздновать особую дату в один из ресторанов Киева. Анастасия Приходько опубликовала кадры из заведения и показала, как с мужем проводит важный день в их семейной жизни.
Напомним, недавно бывший ведущий Сергей Притула праздновал годовщину брака с супругой. Экс-шоумен показал, какой была их свадьба, и заинтриговал повторной женитьбой.
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