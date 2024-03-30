Анастасия Приходько восхитила архивными кадрами с новорожденной дочерью и поздравила ее с 14-летием

Украинская певица Анастасия Приходько показала трогательные архивные кадры с новорожденной дочерью Наной, родившейся от бывшего возлюбленного, грузинского бизнесмена Нурика Кухилавы.

Так, в семье певицы сегодня, 30 марта, особый праздник. Ее старшая дочь празднует день рождения. Ей исполнилось 14 лет. По этому случаю звездная мама в своем фотоблоге опубликовала первые мгновения с ней. Так, на кадрах из роддома видна Анастасия, которая сразу после родов держит и нежно обнимает крошечную Нану. В этот момент новорожденная капризничает, а на другом кадре трогательно смотрит в кадр, когда к ней сладко обращается мама.

Дочь Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Дочь Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Моя девочка, тебе сегодня 14! Я старалась 12 часов! И эти первые минуты, когда ты появилась, я помню, как сейчас! Моя девочка, моя жизнь!", - нежно поздравила дочь певица.

Напомним, недавно Анастасия Приходько рассказывала о еще одном празднике в семье. В частности свой день рождения праздновал ее младший сын Лука. Так, звезда на архивных фото показала себя беременной и призналась, какой невероятно счастливой была в тот момент.

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