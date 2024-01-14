Анастасия Приходько восхитила кадрами заметно подросшего 2-летнего сына

Украинская певица Анастасия Приходько показала редкие кадры своего заметно подросшего младшего сына Луки.

Так, в своем фотоблоге звездная мама показала вечернюю прогулку с двухлетним Лукой на территории своего загородного поместья. Малыш участвовал в зимних забавах. В частности, катался на санках.

Анастасия Приходько с сыном Лукой / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько с сыном Лукой / Фото: instagram.com/prykhodko_official

А потом они вернулись с прогулки домой и продолжили уютный семейный вечер. Так Приходько вместе с детьми смотрела мультфильм.

"После прогулки с кучей детей в доме смотрим "Шрек 2", - написала артистка на кадрах.

Анастасия Приходько с сыном Лукой / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, Анастасия Приходько от своего нынешнего брака с Александром имеет двоих детей – двухлетнего Луку и восьмилетнего Гордия. От предыдущих отношений с бизнесменом Нури Кухиловой певица воспитывает 13-летнюю дочь Нану.

Напомним, недавно беременная 42-летняя Лилия Ребрик станцевала зажигательную "Макарену" вместе с младшей 5-летней дочерью на фоне зимнего сада. Такие активные движения изрядно смутили ее фанов, поэтому знаменитость ответила на упреки, что надо быть осторожнее.

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