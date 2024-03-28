Анастасия Приходько впервые прокомментировала трагедию, которая произошла во время ее концерта в Трускавце

Артистка сообщила, что во время ее выступления стало плохо ее турменеджеру, которого не удалось спасти.

Украинская певица Анастасия Приходько впервые поделилась подробностями трагедии в Трускавце во время ее концерта.

На странице в Facebook исполнительница поделилась видео, в котором сообщила, что во время ее выступления 25 марта в Трускавце скончался ее турменеджер и близкий друг Григорий Красницкий:

"Вчера состоялись похороны Григория Красницкого моего турменеджера и моего друга. Друга с большой буквы. Таких людей в шоу-бизнесе нет и не знаю, будут ли. Он преданно работал. Он больше всего любил свою работу и он просто жил проектом Анастасия Приходько. Мы сделали с ним более 70 концертов. Он всегда меня поддерживал, когда даже я не верила в себя. К сожалению, в городе Трускавец 25 марта Григорий внезапно умер", — рассказала Приходько.

Анастасия Приходько впервые рассказала о трагедии, которая произошла во время ее концерта в Трускавце

Она добавила, что трагедия произошла почти в конце ее выступления. Артистка не успела исполнить три песни. Также, по словам Анастасии, во время концерта Григорий отвечал за видеоконтент на сцене:

"Умер он не в начале программы, почти в конце. Мы не допели в конце три песни. Ему внезапно стало плохо. Во время выступления я побежала к нему, потому что он отвечал за то, чтобы видеоконтент, который происходит на сцене, чтобы не было ни одного сбоя. Поэтому на глазах у всех зрителей, посреди зала ему стало плохо", — поделилась Приходько.

Певица поблагодарила реаниматолога, который был на концерте и 40 минут качал сердце Григорию, пока они ждали скорую. По словам Приходько, в городе была только одна скорая и то, она ехала из Дрогобычей.

Также Приходько сообщила, что забрало жизнь ее друга:

"Для меня это очень большая потеря. Умер он от обширного инфаркта и, к сожалению, ничего не могли поделать".

Напомним, что на днях певица alyona alyona в слезах сообщила о смерти близкого человека. Артистка потеряла близкую подругу.

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