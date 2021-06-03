Анастасия Приходько честно призналась, колола ли ботокс

Также артистка призналась, что бы в себе изменила.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно показала, как кормит сына, пытается быть максимально откровенной со своими фанами.

Вот и в этот раз артистка честно призналась, делала ли хоть какие-то процедуры красоты на своем лице. По словам Насти, она не против уколов, ботокса, но сама себе пока их не делала.

instagram.com/prykhodko_official

"Никаких ботоксов, подтяжек и растяжек на мне сейчас нет. Губы тоже не колола! Хотя, очень хочу подправить ассиметрию со временем. Ну, нет в мире женщины, которая будет всегда довольна собой. Девочки, я не против косметологов, ухода за собой и различных там уколов, когда есть возможность, когда это нужно или просто когда хочется! Знаете почему? Потому, что это ваша жизнь, ваши решения и ваши деньги! Не смотрите на других, принимайте решения так, чтоб было хорошо вам!" — сказала Приходько.

Также певица отметила, что сейчас для себя выбрала быть естественной и что она за "адекватное настоящее взросление".

Напомним, не так давно честная Анастасия Приходько в нижнем белье откровенно показала обвисший живот после третьих родов. Звезда в очередной раз подчеркнула, что не стесняется быть настоящей.

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