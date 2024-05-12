Анастасия Приходько впервые за длительное время показалась сразу с тремя своими детьми

Украинская певица Анастасия Приходько не является поклонницей того, чтобы в соцсетях активно делиться подробностями личной жизни.

Артистка не публикует фотографии с мужем и детьми. Однако по случаю праздника Дня матери исполнительница сделала исключение. Анастасия Приходько поделилась кадром, где изображена сразу с тремя детьми. В частности, исполнительница снялась с сыновьями и дочерью в family look. Певица держала маленького Луку на руках, пока рядом с ней позировали дочь Нана и сын Гордей.

Анастасия Приходько с дочерью и сыновьями / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Кроме того, Приходько нежно поздравила женщин с Днем матери. Исполнительница пожелала, чтобы их обязательно любили и уважали дети. Кроме того, певица отметила, что надеется, что в Украине скорее наступит мир и каждая мама сможет быть спокойной за своего ребенка.

"С Днем матери, дорогие женщины! В этот день я хочу поздравить каждую из вас, ведь быть мамой – это самая ответственная миссия в нашей жизни. Мои дети – это мое главное достижение, мое сокровище, моя энергия, моя сила, мое продолжение рода. Всем матерям нашей свободной и сильной Украины хочу пожелать, чтобы вас любили и ценили ваши дети! Будьте здоровые, красивые и счастливые! Пуст будет мир и счастье в ваших родных домах и на всей нашей родной земле!" – поздравила артистка.

Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как украинские звезды поздравляли с Днем матери. Знаменитости по случаю праздника также публикуют снимки с самыми родными.

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