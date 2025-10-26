Анастасия Приходько впервые за долгое время показала мужа и обратилась к нему в особый день

Анастасия Приходько с мужем / © instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько поздравила мужа с особым праздником.

Так, исполнительница сегодня, 26 октября, сообщила, что у ее мужа Александра день рождения. По случаю такой даты артистка опубликовала редкое совместное фото с возлюбленным и публично обратилась к нему на разных языках, написав следующее: «С Днем рождения, моя любовь!». На кадре Приходько нежно целует именинника.

В комментариях под постом пользователи также оставили для Александра теплые поздравления и комплименты паре.

Эти слова на любом языке прекрасны. Счастья и успехов имениннику

Настя, Ваш муж похож на актера Стрельникова, сразу подумала что это и есть он

Анастасия, вы с мужем похожи

К слову, брак с Александром для Анастасии Приходько является вторым. В этом союзе певица родила двух сыновей — Гордея и Луку. До того артистка была замужем за бизнесменом и воспитывает от первого брака дочь Нанну.

