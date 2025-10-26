- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 1 мин
Анастасия Приходько впервые за долгое время показала мужа и обратилась к нему в особый день
Певица рассказала о празднике в семье.
Украинская певица Анастасия Приходько поздравила мужа с особым праздником.
Так, исполнительница сегодня, 26 октября, сообщила, что у ее мужа Александра день рождения. По случаю такой даты артистка опубликовала редкое совместное фото с возлюбленным и публично обратилась к нему на разных языках, написав следующее: «С Днем рождения, моя любовь!». На кадре Приходько нежно целует именинника.
В комментариях под постом пользователи также оставили для Александра теплые поздравления и комплименты паре.
Эти слова на любом языке прекрасны. Счастья и успехов имениннику
Настя, Ваш муж похож на актера Стрельникова, сразу подумала что это и есть он
Анастасия, вы с мужем похожи
К слову, брак с Александром для Анастасии Приходько является вторым. В этом союзе певица родила двух сыновей — Гордея и Луку. До того артистка была замужем за бизнесменом и воспитывает от первого брака дочь Нанну.
Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова вышла замуж за футболиста Владимира Бражка. После этого в Сети начали распространяться слухи о ее беременности — звезда отреагировала на это.