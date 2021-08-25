Анастасия Приходько впервые засветила лицо младшего сына

Луке исполнилось пять месяцев.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая ранее показала редкое видео с мужем, рассказала о празднике в семье.

Сегодня исполняется пять месяцев младшему члену семьи, сыну Насти Луке. По этому случаю звездная мама поделилась с фанатами в Instagram подборкой кадров с малышом. На них мальчик изображен еще совсем крохотным у мамы на руках.

Анастасия Приходько с младшим сыном / instagram.com/prykhodko_official

Лицо сына Приходько до сих пор не показывает, однако на этот раз на недавно сделанных кадрах несколько засветила малыша и поклонники сумели разглядеть милые щечки Луки.

Анастасия Приходько с младшим сыном / instagram.com/prykhodko_official

"Пять месяцев! Так это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш. Мы рядом — твои мама, папа, братик и сестричка", — написала Приходько.

Напомним, месяц назад Настя Приходько без макияжа и фотошопа показала, как кормит сына грудью. Артистка поздравила поклонников с Днем природной красоты.

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