Анастасия Приходько вспомнила, как довела себя до анорексии и весила 47 кило

Анастасия Приходько вспомнила, как довела себя до анорексии и весила 47 кило

Вылечиться звезде помогла мама.

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что пережила начальную стадию анорексии.

В своем фотоблоге звезда рассказала, что в 18 лет взялась худеть. Тогда она училась в Киевском национальном университете культуры и искусств.

"Друзья" артисты ей постоянно говорили, что у нее есть лишний вес. Поэтому Анастасия решила худеть.

Анастасия Приходько говорит об анорексии / instagram.com/prykhodko_official

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"Я была полной. А у меня был второй подбородок, с которым я всю жизнь борюсь. Много было "друзей", которые говорили, что живот висит. Поэтому я его постоянно втягивала. Начала плохо питаться. Дошло до того, что еда стала для меня гадкой. меня тошнило от нее ", — вспомнила артистка.

Настя признается, что могла днями ничего не есть, а только пила воду. Звезда опомнилась только тогда, когда увидела, что весит 47-48 килограмм. Она пошла к психологу, а та ей сообщила, что у нее начальная стадия анорексии.

Вылечиться артистке помогла мама. Она общалась с Настей и готовила ей вкусную пищу.

С тех пор Приходько не сидит на диетах, а держит себя в форме только благодаря спорту.

Напомним, недавно Анастасия Приходько рассказала о болезни 6-месячного сына. Также артистка показала трогательное видео с Лукой.

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