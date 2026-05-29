Анастасия Приходько выдала скандальное заявление о гимне Украины и нарвалась на жесткую реакцию

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько в очередной раз попала в скандал, и на этот раз из-за ее довольно резких заявлений о гимне Украины.

В соцсети Threads артистка опубликовала скандальный пост. Исполнительница поделилась своими мыслями о гимне Украины, а именно относительно того, что его включают в девять утра. Анастасия Приходько выдала, что это ее пугает. Мол, когда она просыпается под звуки гимна, то сразу приходит в голову, что «что-то случилось плохое» и «нам конец».

«Скажите, пожалуйста, я никак не могу привыкнуть к тому, что в 9 утра включают громко Государственный гимн Украины, сквозь сон это будто звучит как „нам конец“! Я честно говорю, каждый раз я просыпаюсь со страхом… Вроде, что случилось…», — выдала артистка.

Пост Анастасии Приходько

Все бы ничего, но гимн Украины в девять утра включают как сигнал Общенациональной минуты молчания. Именно в это время чтят память погибших украинских военных, отдавших свои жизни, защищая украинцев от российской агрессии. Поэтому, реакция пользователей в комментариях под постом Анастасии Приходько была жесткой.

Украинский гимн боятся только враги или предатели. Ни один украинец гимна своего государства никогда не испугается.

Когда замечаешь, что исчезаешь с горизонта, потому что уже никому не сдалась, то последний шанс — включить режим Приходько и искусственно раздувать внимание вокруг себя, носясь со своей нелепостью как с торбой писаной.

Анастасия, а звук тревоги ночью страх не нагоняет? Звук «шахеда»? Сугубо звук гимна Украины в 9 утра? Странно как-то!

Напомним, в последнее время Анастасия Приходько довольно часто оказывается в эпицентре скандалов. Недавно артистка вызвала возмущение публичным высказыванием, когда процитировала покойного языковеда Ирину Фарион, которую убили в 2024 году.

