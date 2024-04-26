Анастасия Приходько вызвала скорую и рассказала о резком ухудшении самочувствия

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на состояние здоровья.

В частности, ночью артистке стало резко плохо. У нее возникли боли в сердце и высокое давление. Поэтому Анастасии пришлось вызывать скорую помощь. Врачи провели звезде первоначальное обследование и порекомендовали отказаться от всего и посвятить время отдыху. Так, певица после напряженного рабочего графика все же позволила себе уйти в отпуск. По ее словам, этому поспособствовал постоянный стресс не только на фоне бизнеса и войны, но и семьи.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"В связи с тем, что я дала 80 концертов в год, из которых восемь подряд за прошедшую неделю и два концерта за один день... Съемка клипа, бытовые проблемы, бизнес, скандалы, дети, школа, война, новости стресс... Маме сказали лежать. Отдохнуть и придержать лошадей. Я ухожу в отпуск. Все! У меня огромное переутомление, сердце и давление", - отметила Приходько в фотоблоге.

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар также рассказала о проблемах со здоровьем. Знаменитость серьезно травмировалась на сцене и тоже отказалась от рабочих дел.

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