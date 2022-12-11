Анастасия Приходько взволновала уставшим видом и пожаловалась на проблемы со сном

Исполнительница Анастасия Приходько пожаловалась на то, что испытывает плохое самочувствие на фоне расстройств сна.

Певица взволновала поклонников новым фото, которым поделилась на своей странице в Instagram. На фотографии Анастасия позировала на кровати без макияжа и выглядела уставшей. В сообщении под фото певица объяснила, в чем причина.

Когда ты в 18 лет путаешь день и ночь — это весело. Когда ты гулял в 20 лет всю ночь и, поспав два часа, чешешь на пары, то тоже ОК… Но когда тебе уже не 20, и ты путаешь все часовые пояса, которые есть в мире, то здесь ты чувствуешь все сбои в организме. При этом теперь все зависит от подачи света, а не тобой руководят какие-либо обязанности", — поделилась исполнительница.

Анастасия Приходько / Фото: Facebook/Анастасия Приходько

По словам Анастасии, сейчас она, как и большинство украинцев, строит свою жизнь вокруг графиков отключения света и подстраивается под них.

"Все теперь меня заставляет вставать, или бодрствовать как сейчас! Почему я не сплю? Потому что когда я вижу рассвет, тогда я засыпаю... Мне так легче на душе, что свет хотя бы за окном, а его тоже сейчас очень мало, только в 16:30… Зима", — пожаловалась Приходько.

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