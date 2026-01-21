Анастасия Приходько заговорила об изменах в жизни и смутила заявлением: "Меня пытались сломать"

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько откровенно рассказала о сложном пути в своей жизни и давлении, с которым ей приходилось сталкиваться.

В фотоблоге она неожиданно обратилась к поклонникам и смутила своими размышлениями о внутренних изменениях. По словам Анастасии, ее пройденный путь выдался довольно непростым и время от времени наталкивалась на трудности в форме давления и измен. Певица не стала вдаваться в подробности, но отметила, что достойно прошла трудности и стала только сильнее.

Анастасия Приходько

«Меня пытались сломать. Словами. Предательством. Давлением. Говорили: „ты не такая“, „будь тише“, „удобнее“, „как все“. Не получилось. Потому что женщина ломается только тогда, когда сама в это поверит. А я — нет. Я плакала, да. Я падала, да. Но я вставала без разрешения и без аплодисментов. Сильных женщин не любят те, кто живет полуправдой. Сильных боятся. Сильных пытаются сделать виноватыми за их силу. Я не стала мягче. Я стала честнее. А это — опаснее», — написала Приходько.

