Анастасия Приходько заявила, что снова будет петь русскоязычные песни: "Мне омбудсмен разрешил"

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько удивила заявлением, что снова будет петь свои русскоязычные песни.

Об этом исполнительница на днях сообщила в Instagram. В частности, уже на концерте в Харькове, который состоится 18 сентября, Приходько будет петь весь свой русскоязычный репертуар. Соответствующее решение она приняла на фоне языкового скандала вокруг Верки Сердючки.

Пост Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

К слову, на Сердючку посыпался шквал критики, когда на концерте в Киеве она спела несколько своих старых русскоязычных хитов. Тогда языковой омбудсмен Тарас Кремень заявлял, что это незаконно, и обращался в полицию с просьбой принять меры. Но впоследствии он передумал и подчеркнул, что Сердючка ничего не нарушала.

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Поэтому, Анастасия Приходько отреагировала довольно скандально. Она заявила, что тоже теперь будет петь русскоязычные песни, мол, омбудсмен не запрещает. Артистка также заверила, что это не сарказм. Напоследок исполнительница почему-то еще решила добавить, что российский певец "Виктор Цой не запрещен в Украине".

"Я возвращаю весь русскоязычный репертуар. В моем заявлении нет никакого сарказма! Мне омбудсмен разрешил петь. Более того, Виктор Цой не запрещен - шах и мат", - сделала скандальное заявление артистка.

Пост Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно Верка Сердючка отреагировала на скандал с омбудсменом. На фоне этого артистка даже выпустила новую песню.