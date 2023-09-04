Анастасия Приходько жестко раскритиковала Лию Ахеджакову за резкие слова о флаге Украины

Украинская певица Анастасия Приходько жестко раскритиковала российскую актрису Лию Ахеджакову.

Причиной такой реакции исполнительницы стали резкие слова артистки о флаге Украины. На днях Ахеджакова оправдалась, что на самом деле в Бремене, Германия, не собиралась на сцене держать украинский флаг, а ей его якобы вместе с цветами дал какой-то "провокатор". Ахеджакова заявила, что взяла его в руки, ведь подумала, что это вообще шарф.

Лия Ахеджакова с флагом Украины / Фото: скриншот с видео

"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремен, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я сначала думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти", — передают российские пропагандисты слова Ахеджаковой.

Анастасия Приходько резко высказалась о таких словах. Исполнительница заявила, что нет "хороших россиян". Певица убеждена, что нельзя верить ни одному гражданину РФ, ведь рано или поздно он изменить свою позицию.

Анастасия Приходько раскритиковала Лию Ахеджакову / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Вот о чем я говорила. Никому из России верить нельзя никогда! Поэтому я в интервью и говорила, что для меня нет никаких "хороших россиян" и больше не будет", – заявила Приходько.

Напомним, в июле Лия Ахеджакова на сцене немецкого театра показалась с флагом Украины. Тем временем присутствующие зрители на спектакле выкрикивали актрисе на украинском "спасибо". Однако в России не оценили такой жест артистки, поэтому сейчас ее проверяют на предмет "дискредитации российской армии". Кроме того, Ахеджакову требуют признать "иноагентом", потому что она не поддерживает войну.

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