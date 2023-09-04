Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Анастасия Приходько жестко раскритиковала Лию Ахеджакову за резкие слова о флаге Украины

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1689
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Анастасия Приходько жестко раскритиковала Лию Ахеджакову за резкие слова о флаге Украины

Лия Ахеджакова, Анастасия Приходько

Певица заявила, что нет никаких "хороших россиян".

Украинская певица Анастасия Приходько жестко раскритиковала российскую актрису Лию Ахеджакову.

Причиной такой реакции исполнительницы стали резкие слова артистки о флаге Украины. На днях Ахеджакова оправдалась, что на самом деле в Бремене, Германия, не собиралась на сцене держать украинский флаг, а ей его якобы вместе с цветами дал какой-то "провокатор". Ахеджакова заявила, что взяла его в руки, ведь подумала, что это вообще шарф.

Лия Ахеджакова с флагом Украины / © скриншот с видео
Лия Ахеджакова с флагом Украины / Фото: скриншот с видео

"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремен, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я сначала думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти", — передают российские пропагандисты слова Ахеджаковой.

Анастасия Приходько резко высказалась о таких словах. Исполнительница заявила, что нет "хороших россиян". Певица убеждена, что нельзя верить ни одному гражданину РФ, ведь рано или поздно он изменить свою позицию.

Анастасия Приходько раскритиковала Лию Ахеджакову / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасия Приходько раскритиковала Лию Ахеджакову / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Вот о чем я говорила. Никому из России верить нельзя никогда! Поэтому я в интервью и говорила, что для меня нет никаких "хороших россиян" и больше не будет", – заявила Приходько.

Напомним, в июле Лия Ахеджакова на сцене немецкого театра показалась с флагом Украины. Тем временем присутствующие зрители на спектакле выкрикивали актрисе на украинском "спасибо". Однако в России не оценили такой жест артистки, поэтому сейчас ее проверяют на предмет "дискредитации российской армии". Кроме того, Ахеджакову требуют признать "иноагентом", потому что она не поддерживает войну.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1689
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация