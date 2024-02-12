Анастасия Приходько жестко раскритиковала Наталью Холоденко: "Раздражает этот психолог"

Украинская певица Анастасия Приходько неожиданно раскритиковала звездного психолога Наталью Холоденко.

Исполнительница показала, что ее очень возмутило в поведении психолога. Так, Холоденко в своем Tik Tok опубликовала ролик, где призвала украинцев "не проигрывать внутренне" и "определять свое будущее" вместо того, чтобы падать духом.

"Пожалуйста, не проигрывайте внутренне. Потому что когда мы проигрываем внутренне, у нас действительно не будет никакого шанса на изменения. Да, сейчас сложная ситуация, но это время, когда мы сами определяем свое будущее. Ни экстрасенсы, ни астрологи, а конкретно каждый человек, который для себя принял решение: я борюсь или прогнозирую будущее", — высказалась Холоденко.

Наталья Холоденко / Фото: скриншот с видео

Однако Приходько не оценила видео психолога. Исполнительница возмутилась, что Холоденко из-за границы рассказывает украинцам, как они должны вести себя в условиях войны. Певица также добавила, что ее очень сильно "раздражает психолог".

"Если бы вы только знали, как меня раздражает вот этот психолог. Что она мелет и для кого? Для батальона Монако?" – возмутилась Приходько.

Наталья Холоденко / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно Наталья Холоденко с размахом отметила день рождения в Монте-Карло. Желающие могли попасть на праздник психолога за 25 тысяч гривен.

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