Анастасия Приходько жестко раскритиковала предательницу Повалий, которая в России поет украинские песни

Артистка уверена, что у скандальной певицы необходимо забрать украинское гражданство.
Украинская исполнительница Анастасия Приходько жестко раскритиковала певицу-предательницу Таисию Повалий.
Настю возмутило, что скандальная артистка поет в стране-агрессоре России украинские песни, в то же время оккупанты ежедневно обстреливают города и поселки Украины, а на оккупированных территориях запрещают говорить на украинском.
Приходько убеждена, что Повалий не имеет права называться украинкой и иметь украинский паспорт, поэтому ее нужно лишить гражданства.
"Заберите у нее гражданство уже и звание. И забыть, как ее зовут. Ш*лава московская", — гневно написала исполнительница.
Также Приходько отметила, что Повалий уже давно предала родную страну и продвигала нарративы о "братских народах". Более того, певица-предательница получила от РФ "Орден Дружбы", который ей выдали за размытие культурных границ между Украиной и Россией.
"Это награды Таси! Эта клизма готовилась долго, чтобы стать метастазами путинского режима. У нее ет права иметь украинский паспорт", — добавила Приходько.
Напомним, на днях Таисия Повалий в очередной раз подыграла российской пропаганде. Предательница на концерте, который имеет циничное название "Песни русского мира", спела украинскую композицию "Ти ж мене підманула".
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