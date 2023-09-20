Анастасия Приходько жестко раскритиковала предательницу Повалий, которая в России поет украинские песни

Украинская исполнительница Анастасия Приходько жестко раскритиковала певицу-предательницу Таисию Повалий.

Настю возмутило, что скандальная артистка поет в стране-агрессоре России украинские песни, в то же время оккупанты ежедневно обстреливают города и поселки Украины, а на оккупированных территориях запрещают говорить на украинском.

Приходько убеждена, что Повалий не имеет права называться украинкой и иметь украинский паспорт, поэтому ее нужно лишить гражданства.

"Заберите у нее гражданство уже и звание. И забыть, как ее зовут. Ш*лава московская", — гневно написала исполнительница.

Анастасия Приходько раскритиковала Таисию Повалий / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Также Приходько отметила, что Повалий уже давно предала родную страну и продвигала нарративы о "братских народах". Более того, певица-предательница получила от РФ "Орден Дружбы", который ей выдали за размытие культурных границ между Украиной и Россией.

"Это награды Таси! Эта клизма готовилась долго, чтобы стать метастазами путинского режима. У нее ет права иметь украинский паспорт", — добавила Приходько.

Анастасия Приходько раскритиковала Таисию Повалий / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, на днях Таисия Повалий в очередной раз подыграла российской пропаганде. Предательница на концерте, который имеет циничное название "Песни русского мира", спела украинскую композицию "Ти ж мене підманула".

Читайте также: