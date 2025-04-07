Анастасия Цымбалару объявила о паузе в карьере и назвала причину

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Реклама

Украинская актриса Анастасия Цымбалару объявила о творческой паузе и назвала причину, почему пошла на этот шаг.

Артистка решила отменить все съемки, события, личные проекты и даже запуск женского ретрита. Знаменитость решила дать себе полный отдых в апреле, а после этого уже вернуться к работе, о чем идет речь в проекте "ЖВЛ представляє". Актриса решилась на этот шаг из-за истощения. Цымбалару признается, что у нее просто нет сил. Она взяла паузу, чтобы отдохнуть и перезагрузиться.

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Признать себя слабой, понять, что я не справилась, я проиграла, что я не машина, которая может работать непрерывно, что я всего-навсего девочка, которой иногда так же не хочется ничего решать и чувствовать эту колоссальную ответственность перед другими", — говорится в сообщении актрисы.

Реклама

Тем не менее, у поклонников Анастасии Цымбалару будет возможность видеть ее на телеэкранах. Актриса сыграла главную роль в сериале "Материнський інстинкт". Премьера картины состоится уже 7 апреля, в 20:00, на телеканале "1+1 Україна".