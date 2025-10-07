Анастасия Цымбалару откровенно призналась, почему не делится личной жизнью

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинская актриса Анастасия Цымбалару призналась, что сознательно скрывает свою личную жизнь от публики.

Звезда рассказала, что ее ежедневная деятельность и без того проходит в центре внимания, поэтому самое ценное она хочет оставлять только для себя. Она подчеркнула, что публичность — не только часть ее работы, но и жизни в целом, однако есть некоторые вещи, которые она считает целесообразными держать в стороне от поклонников.

"Я для себя четко разграничиваю работу и личное. К социальным сетям отношусь как к работе — это тоже часть ежедневной работы. Моя жизнь и без того проходит в публичном пространстве, а фантазий СМИ хватает, чтобы создавать любые образы. Поэтому то, что мне по-настоящему близко, я хочу проживать лично, а не в целом", — объяснила актриса в интервью Кино 24.

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Фанаты давно заметили, что актриса избегает темы романтики, хотя ее героини в кино в основном романтические и чувственные. Она признает: не боится откровенности, просто хочет сохранить что-то свое — не для камер.

Напомним, ранее Анастасия была замужем за актером Григорием Баклановым. Артистов в свое время соединил театральный университет. Их история любви развивалась по принципу "от ненависти к любви": сначала они часто ссорились на репетициях, но постепенно рабочее партнерство переросло в настоящие чувства.

Анастасия Цымбалару с Григорием Баклановым / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Пара поженилась в 2021 году, а через несколько лет решила разойтись. Цымбалару признавалась, что развод был непростым этапом, однако оба остались в хороших отношениях. Сегодня актриса сосредоточена на работе и творчестве, а о личном предпочитает молчать.

