Анастасия Цымбалару откровенно призналась, почему не делится личной жизнью
Артистка рассказала, почему решила не обнародовать личное после развода.
Украинская актриса Анастасия Цымбалару призналась, что сознательно скрывает свою личную жизнь от публики.
Звезда рассказала, что ее ежедневная деятельность и без того проходит в центре внимания, поэтому самое ценное она хочет оставлять только для себя. Она подчеркнула, что публичность — не только часть ее работы, но и жизни в целом, однако есть некоторые вещи, которые она считает целесообразными держать в стороне от поклонников.
"Я для себя четко разграничиваю работу и личное. К социальным сетям отношусь как к работе — это тоже часть ежедневной работы. Моя жизнь и без того проходит в публичном пространстве, а фантазий СМИ хватает, чтобы создавать любые образы. Поэтому то, что мне по-настоящему близко, я хочу проживать лично, а не в целом", — объяснила актриса в интервью Кино 24.
Фанаты давно заметили, что актриса избегает темы романтики, хотя ее героини в кино в основном романтические и чувственные. Она признает: не боится откровенности, просто хочет сохранить что-то свое — не для камер.
Напомним, ранее Анастасия была замужем за актером Григорием Баклановым. Артистов в свое время соединил театральный университет. Их история любви развивалась по принципу "от ненависти к любви": сначала они часто ссорились на репетициях, но постепенно рабочее партнерство переросло в настоящие чувства.
Пара поженилась в 2021 году, а через несколько лет решила разойтись. Цымбалару признавалась, что развод был непростым этапом, однако оба остались в хороших отношениях. Сегодня актриса сосредоточена на работе и творчестве, а о личном предпочитает молчать.
