Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Актриса Анастасия Цимбалару откровенно рассказала о личной жизни, призналась, мечтает ли о второй свадьбе после развода с Григорием Баклановым, а также высказалась о возможном материнстве.

34-летняя знаменитость не скрывает, что открыта к новым отношениям. В то же время она не стремится как можно скорее снова стать женой. Для актрисы гораздо важнее встретить близкого по духу человека. Она убеждена, что создавать семью только ради общественных ожиданий не стоит. Даже после 30 лет не нужно отказываться от своих желаний. Так что возможность повторного брака Анастасия вполне допускает, но не делает его своей жизненной целью.

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«Для меня важно не просто выйти замуж, а встретить человека, с которым действительно захочется разделить жизнь. И я точно не считаю, что после тридцати нужно соглашаться на компромиссы со своими чувствами только для статуса замужней женщины. В конце концов брак – это не достижение, за которое выдают медаль, а личный выбор двух человек. Я совершенно не закрываю для себя возможности повторного брака, но и не ставлю своей целью обязательно снова выйти замуж. Для меня важнее качество отношений и чувств, а не штамп в паспорте», – отметила актриса в интервью ELLE .

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Анастасия Цимбалару

Отдельно Цимбалару затронула тему материнства. Знаменитость призналась, что тепло относится к перспективе стать мамой и не исключает, что в будущем в ее жизни появится ребенок. Однако и в этом вопросе она не собирается ориентироваться на возраст или чужие ожидания.

«К материнству я тоже отношусь с большой теплотой. Не исключаю, что этот опыт может стать частью моей жизни. Но мне хочется, чтобы все происходило осознанно, по любви и внутренней готовности, а не по возрасту, общественным ожиданиям или страху что-то не успеть. Я верю, что у каждого свой жизненный путь и не стоит подстраивать его под чужой календарь», – сказала Анастасия.

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Напомним, недавно Анастасия Цимбалару кардинально изменила образ специально для съемок клипа "Без ограничений".

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