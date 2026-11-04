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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Анастасия Цымбалару кардинально сменила образ специально для съемок клипа "Без Обмежень"

Группа представила клип на песню «Лейла». Главные роли в нем сыграли актеры Анастасия Цымбалару и Ахтем Сеитаблаев.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Анастасия Цымбалару в клипе группы "Без Обмежень"

Анастасия Цымбалару в клипе группы «Без Обмежень»

Украинская группа «Без Обмежень» представит новый сингл «Лейла», который сочитает в себе чувственную лирику и кинематографическую атмосферу.

История создания композиции началась задолго до ее выхода. После длительного перерыва трек наконец-то нашел свое звучание, а последние строки появились в неожиданный момент.

«Мы больше года не выпускали новые песни, просто не находились те самые слова, которыми хотелось передать определенные ощущения. А потом все начало складываться само собой. Последние строчки я написал прямо в машине, по дороге на финальную сессию записи. С тех пор как „Лейла“ была полностью готова, до ее выхода прошло еще несколько месяцев. Наверное, просто ждала свое время», — говорит лидер группы Сергей Танчинец.

Сергей Танчинец

Сергей Танчинец

Одновременно с синглом группа презентует клип с участием популярных украинских актеров Ахтема Сеитаблаева и Анастасии Цымбалару. Режиссером стал Влад Разиховский — это уже его 13-я совместная видеоработа с коллективом.

В основе клипа — воспоминания героя Ахтема о времени, когда они с возлюбленной были молодыми, беззаботными и безумно влюбленными. Эта часть истории о двух людях, которые живут моментом, безобразничают и наслаждаются свободой, не задумываясь о будущем. Параллельно зритель видит главного героя много лет спустя: он возвращается в тот самый мотель, где каждая деталь интерьера напоминает ему о возлюбленной. Прошлое и настоящее переплетаются в видеоработе благодаря визуальным параллелям.

Ахтем Сеитаблаева

Ахтем Сеитаблаева

Съемочный день длился более 12 часов. Специально для видеоработы художники декораций построили номер мотеля в стиле 90-х в США. Главного героя в клипе сыграл Ахтем Сеитаблаев, а героиню — Анастасия Цымбалару. Специально для этих съемок она кардинально изменила образ и появилась в кадре брюнеткой.

«Многие знают, что на самом деле этот цвет близок к моему натуральному, но много лет назад меня перекрасили для съемок одного из проектов в блондинку и в таком образе я до сих пор существую. Поэтому очень необычно видеть себя в прошлом амплуа. Сегодня, проходя мимо зеркала на съемочной площадке, я даже не до конца идентифицировала, что это я», — делится Анастасия Цымбалару.

Новая песня «Без Обмежень» разворачивается в насыщенной кинематографической атмосфере, исполненной аллюзий, но в то же время оставляет слушателю простор для собственных историй и воспоминаний — тех, к которым хочется возвращаться снова.

Напомним, недавно артисты Lama и MELOVIN ошеломили сильными чувствами. Исполнители представили чувственную дуэтную композицию, которая получила название «Між нами тантра».

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