Анастасия Цымбалару поделилась секретами своего идеального отдыха

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Реклама

Украинская актриса Анастасия Цымбалару призналась, что после напряженных рабочих дней больше всего ценит покой и домашний уют.

По словам звезды, ее идеальный день без работы и соцсетей — это возможность побыть дома, в тишине, без спешки и большого количества людей. Анастасия подчеркнула, что считает это особенностью своего знака зодиака.

"Я — рак по гороскопу и настоящая домоседка. Люблю свою "ракушку", свой дом. Мне нравится заниматься домашними делами, готовить, читать книгу с чашкой чая. Это мой лучший отдых", — поделилась актриса в интервью Кино 24.

Реклама

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Во время настоящего отпуска Цымбалару позволяет себе немного больше, чем обычно. Она призналась, что ее guilty pleasure — что-то, что приносит удовольствие, но считается нежелательным или неуместным — это вкусная еда без всяких ограничений.

"Могу есть пиццу, мороженое, выпить бокал вина или даже сладкую газировку. И не думать, что на утро нужно в кадр без отеков. А иногда и вовсе взбунтоваться — съесть острых чипсов перед сном", — пошутила Анастасия.

Что касается экстрима, то звезда призналась, что не стремится к приключениям во время отдыха. По словам Цымбалару, она — человек рассудительный, и на отдыхе актрисе хочется не рисковать, а просто лежать и есть любимые вкусности.

Напомним, недавно Анастасия Цымбалару откровенно объяснила, почему после развода решила не делиться подробностями личной жизни и оставлять ее вне публичности.