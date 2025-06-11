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Анастасия Цымбалару похвасталась похудением и раскрыла новый вес: "Без голодовок и строгих запретов"
Также артистка рассекретила свои параметры.
Украинская актриса Анастасия Цымбалару похвасталась своим похудением за месяц и рассекретила новый вес.
Знаменитость следит за фигурой. В частности, артистка постоянно занимается спортом. Но не только это помогает актрисе держать тело в тонусе. Анастасия Цымбалару также следит за питанием. Сейчас актриса ест пять раз в день. Кроме того, пищу она готовит самостоятельно и берет все с собой. За месяц без строгих запретов и голодовок знаменитость похудела на два килограмма.
"За месяц без голодовок, с пятиразовым питанием, вкусной едой и без строгих запретов минус два килограмма. Судки с собой носить было просто! Все упаковано, подписано и очень компактно", - поделилась артистка.
Сейчас Анастасия Цымбалару весит 56 килограммов. Что же касается ее параметров, то объем груди составляет 87 см, талии - 65, бедер - 92.
Напомним, недавно певица MamaRika хвасталась кардинальным похудением без диет. Артистка также раскрыла свой главный секрет.