Анастасия Цымбалару показала свое честное фото с акне на лице и рассказала, как лечится

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Украинская актриса Анастасия Цымбалару, которая недавно рассекретила расходы во время войны, показала свое честное фото, где у нее виднеется акне.

Артистка призналась, что столкнулась с высыпаниями на коже лица. В проекте "Ранок у великому місті" знаменитость рассказала, что в январе после завершения съемок в сериале у нее впервые в жизни началось акне. Актриса начала лечение, которое длилось три месяца. Анастасия Цымбалару говорит, что сейчас находится в ремиссии. Тем не менее, актриса тщательно следит за кожей лица, чтобы снова не появилось акне. Она пользуется только увлажняющим и солнцезащитным кремами.

"У меня сейчас с лицом такая, длительная история. Я закончила съемку в сериале в январе, и у меня началось первое в моей жизни акне. Я потратила три с половиной месяца на то, чтобы вылечить кожу. Сейчас я нахожусь в стадии ремиссии. У меня абсолютно минимальный уход за лицом. Это просто какой-то увлажняющий крем, солнцезащитный крем и все. Я пытаюсь его (лицо — прим. ред.) сейчас не трогать, чтобы не спровоцировать новых высыпаний", — поделилась знаменитость.

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Анастасия Цымбалару показала акне на лице / © скриншот с видео

Также Анастасия Цымбалару призналась, делает ли уколы красоты. Актриса говорит, что предпочитает естественное старение. Впрочем, в прошлом году артистка колола ботокс. Правда, из-за физических нагрузок он у нее вывелся через полтора месяца. Так что знаменитость убедилась, что это не ее история.

"Пока что ничего не делала из уколов красоты. Делала в прошлом году летом ботокс. Он у меня вывелся через полтора месяца, потому что у меня шесть раз в неделю спорт, а он выводится вместе с жидкостью. Я поняла, что это просто не моя история. Пока что старею органично", — отметила актриса.

Напомним, недавно Анастасия Цымбалару высказалась о своем бывшем муже, актере Григории Баклановом. Артистка призналась, пыталась ли восстановить с ним отношения.