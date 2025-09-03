- Дата публикации
-
Категория
Гламур
- Количество просмотров
- 575
- Время на прочтение
- 1 мин
Анастасия Цымбалару попозировала под дождем в бикини и засветила стройную фигуру
33-летняя артистка подвела итоги лета яркими фотографиями.
Украинская актриса Анастасия Цымбалару показала свое подтянутое тело в трендовом леопардовом бикини.
Знаменитость опубликовала в Instagram подборку новых фотографий из своей жизни. В посте Настя показала модные образы, поделилась моментами с отдыха и съемок, а также появилась в бикини под дождем.
Звезда подписала фото и отметила, что хотела бы больше таких летних месяцев в жизни. Судя по фото, лето у актрисы действительно было очень насыщенным.
"Последний #random лета. И побольше бы таких августов в моей жизни", — отметила Анастасия.
Артистка уже неоднократно признавалась, что любит эффектные фотосеты, и на этот раз поклонники снова остались в восторге от снимков и оставили десятки положительных комментариев:
Разве это законно быть такой горячей штучкой?
Какая же ты невероятная!
Красавица!
Напомним, недавно Анастасия Цимбалару пожаловалась на россиян на Мальдивах. Актриса отметила, что там "ситуация печальная".