Анастасия Цымбалару попозировала под дождем в бикини и засветила стройную фигуру

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Реклама

Украинская актриса Анастасия Цымбалару показала свое подтянутое тело в трендовом леопардовом бикини.

Знаменитость опубликовала в Instagram подборку новых фотографий из своей жизни. В посте Настя показала модные образы, поделилась моментами с отдыха и съемок, а также появилась в бикини под дождем.

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасия Цымбалару с друзьями / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Звезда подписала фото и отметила, что хотела бы больше таких летних месяцев в жизни. Судя по фото, лето у актрисы действительно было очень насыщенным.

Реклама

"Последний #random лета. И побольше бы таких августов в моей жизни", — отметила Анастасия.

Артистка уже неоднократно признавалась, что любит эффектные фотосеты, и на этот раз поклонники снова остались в восторге от снимков и оставили десятки положительных комментариев:

Разве это законно быть такой горячей штучкой?

Какая же ты невероятная!

Красавица!

Напомним, недавно Анастасия Цимбалару пожаловалась на россиян на Мальдивах. Актриса отметила, что там "ситуация печальная".