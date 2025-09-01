- Дата публикации
Анастасия Цымбалару пожаловалась на россиян на Мальдивах: "Ситуация печальная"
Анастасия Цымбалару сейчас находится на отдыхе на Мальдивах. Оказывается, там сейчас немало жителей РФ.
Украинская актриса Анастасия Цымбалару пожаловалась на россиян на Мальдивах.
Знаменитость сейчас наслаждается отдыхом. В отпуск актриса поехала на Мальдивы. Какое же удивление было у Цымбалару, когда она узнала о количестве россиян, которые сейчас там находятся. По словам артистки, 70 процентов отдыхающих в их отеле - это жители РФ.
Анастасия Цымбалару говорит, что отовсюду, даже от персонала, звучит русский язык. Они же между собой общались на украинском, при этом чувствовали придирчивые взгляды от россиян. С персоналом актриса говорила исключительно на английском. Более того, она даже учила их украинским словам.
"Конечно, мы продолжаем общаться между собой на украинском. Они это слышат, поэтому всегда чувствуешь на себе придирчивый оценивающий взгляд. С персоналом общаемся исключительно на английском и проводим обязательную ежедневную минутку украинизации: учим "дякую" вместо "спасиба" и "добрий ранок" вместо "доброе утро", - поделилась актриса.
Также Анастасия Цымбалару добавила, что на самом деле ситуация на Мальдивах очень печальная. По ее словам, там большинство жителей вообще не знают о существовании Украины, что в стране происходит и о том, что Россия развязала войну. За все время пребывания на острове знаменитость общалась только с одним сознательным человеком.
"За все время удалось пообщаться только с одним сознательным человеком - су-шефом Мишленовского ресторана. Думаю, исключительно потому, что он с "большой земли" и был проинформирован о ситуации в Украине. Искренне интересовался нашим состоянием, жизнью в стране во время войны и сообщил, что на Мальдивах всюду очень много русских, независимо от выбранного отеля", - добавила актриса.
