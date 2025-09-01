Анастасия Цымбалару пожаловалась на россиян на Мальдивах: "Ситуация печальная"

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинская актриса Анастасия Цымбалару пожаловалась на россиян на Мальдивах.

Знаменитость сейчас наслаждается отдыхом. В отпуск актриса поехала на Мальдивы. Какое же удивление было у Цымбалару, когда она узнала о количестве россиян, которые сейчас там находятся. По словам артистки, 70 процентов отдыхающих в их отеле - это жители РФ.

Анастасия Цымбалару говорит, что отовсюду, даже от персонала, звучит русский язык. Они же между собой общались на украинском, при этом чувствовали придирчивые взгляды от россиян. С персоналом актриса говорила исключительно на английском. Более того, она даже учила их украинским словам.

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Конечно, мы продолжаем общаться между собой на украинском. Они это слышат, поэтому всегда чувствуешь на себе придирчивый оценивающий взгляд. С персоналом общаемся исключительно на английском и проводим обязательную ежедневную минутку украинизации: учим "дякую" вместо "спасиба" и "добрий ранок" вместо "доброе утро", - поделилась актриса.

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Также Анастасия Цымбалару добавила, что на самом деле ситуация на Мальдивах очень печальная. По ее словам, там большинство жителей вообще не знают о существовании Украины, что в стране происходит и о том, что Россия развязала войну. За все время пребывания на острове знаменитость общалась только с одним сознательным человеком.

"За все время удалось пообщаться только с одним сознательным человеком - су-шефом Мишленовского ресторана. Думаю, исключительно потому, что он с "большой земли" и был проинформирован о ситуации в Украине. Искренне интересовался нашим состоянием, жизнью в стране во время войны и сообщил, что на Мальдивах всюду очень много русских, независимо от выбранного отеля", - добавила актриса.

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

