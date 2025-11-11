Анастасия Цымбалару раскрыла самый дорогой подарок от мужчины и кого из звезд считает симпатичным

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинская актриса Анастасия Цымбалару рассекретила, какой самый дорогой подарок получала от мужчины и кого в шоу-бизнесе считает симпатичным.

Артистка откровенно поделилась подробностями личной жизни. Знаменитость на проекте "Тур зірками" призналась, что не получала от мужчин каких-то ценных презентов. Все, что у нее есть, она покупала самостоятельно. Самый дорогой подарок, который сделал Цымбалару партнер, был телефон.

"Сейчас будет шокирующая информация. Состоятельных ухажеров у меня нет. Самая ценная вещь, которую я получала от своего партнера, это был телефон. Я не избалована дорогими подарками. Мне не дарили никаких машин, квартир. Все, что у меня есть, я зарабатывала самостоятельно. Я не ожидаю от отношений каких-то жестов широких. Я понимаю, что достигну всего самостоятельно", - поделилась актриса.

Анастасия Цымбалару

Ведущая проекта также решила поинтересоваться, какие же у Анастасии Цымбалару вообще предпочтения в мужчинах. Актриса призналась, что ей главное не внешность в партнере, а его отношение. Однако ведущая не отставала и предложила назвать привлекательных мужчин в украинском шоу-бизнесе. Знаменитость подумала и признала, что таким для нее является певец Владимир Дантес.

"Я не могу сказать, что среди украинского шоу-бизнеса есть мужчины, которые привлекают меня визуально. Дантес симпатичный. Дантес мне нравится чисто визуально, но я не знаю его как человека", - честно призналась артистка.

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, в течение 10 лет Анастасия Цымбалару находилась в отношениях с Григорием Баклановым, из которых два - в браке. Недавно артист признался, в каких взаимоотношениях они остались после разрыва.