Украинская актриса Анастасия Цымбалару рассекретила, как праздновала 33-летие и с кем отдыхала на Мальдивах.

У знаменитости относительно недавно был день рождения. Артистке исполнилось 33 года. На проекте "Ранок у великому місті" актриса призналась, что провела праздничный день сначала с семьей, которая подарила ей телефон, а затем с друзьями.

"Родители вместе с семьей моей сестры подарили мне телефон", - делится знаменитость.

Кстати, летом Анастасия Цымбалару успела насладиться отдыхом на Мальдивах. Конечно же, подписчиков артистки интересовало, кто же составил ей компанию в путешествии. Оказалось, что актриса наслаждалась отпуском вместе с семьей.

"Классно отдохнула, релакснула. Но на самом деле очень тяжелая дорога - двое с половиной суток, три самолета...Но оно того стоило! Это была моя мечта, которую я классно осуществила. Я ездила туда с семьей", - призналась актриса.

Напомним, недавно Анастасия Цымбалару делилась пикантными кадрами в бикини, которые были сделаны под дождем. Артиста продемонстрировала свою очень стройную фигуру.