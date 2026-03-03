ТСН в социальных сетях

Гламур
103
1 мин

Анастасия Цымбалару серьезно травмировалась: "Когда просила стабильности, я имела в виду другое"

Артистка объяснила, что произошло.

Валерия Сулима
Анастасия Цымбалару

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинская актриса Анастасия Цымбалару серьезно травмировалась.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Артистка говорит, что сломала мизинец на левой ноге. Анастасия Цымбалару показала, как ее палец посинел. Актриса шутит, что это уже своеобразная традиция. В прошлом году знаменитость тоже весной ломала мизинец, но правой ноги.

"Есть у меня одна традиция: весной ломать себе мизинцы. В прошлом году правой ноги, в этом году - левой. Для баланса, так сказать", - делится знаменитость.

Анастасия Цымбалару сломала палец / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасия Цымбалару сломала палец / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Артистка также не сдержалась, чтобы не пошутить. Актриса делится, что, конечно, хотела стабильности в жизни, но все-таки не такой.

"Когда я просила стабильности в своей жизни, я имела в виду нечто другое", - шутит знаменитость.

Напомним, недавно голливудская актриса Шарлиз Терон шокировала, как получила серьезные травмы. Произошло это на съемочной площадке фильма "Вершина", где артистка играет главную роль.

103
