- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 1 мин
Анастасия Цымбалару высказалась о новых романах и заговорила за материнство
Актриса ответила, свободно ли ее сердце сейчас.
Украинская актриса Анастасия Цымбалару, которая недавно рассказывала о своей борьбе с акне, высказалась о личной жизни.
Звезду иногда можно увидеть на публике с ее бывшим мужем Григорием Баклановым. Поэтому она ответила на слухи о воссоединении с ним. И призналась, что они не более, чем друзья или коллеги. Актриса объяснила, что уже отпустила бывшую любовь и идет отдельной дорогой.
"У нас есть репетиции, спектакли, мы периодически видимся. Мы в нормальных отношениях. Поэтому, думаю, что можно смело уже отпустить друг друга в свободное плавание. Оставить эту тему в покое и продолжать жить свою насыщенную жизнь", - высказалась Цымбалару в интервью "Ближче до зірок".
Актриса говорит, что сейчас она свободна. И все же верит, что дождется того самого человека, чтобы построить семью и родить детей. Более того, Анастасия даже готова жертвовать работой в пользу семейного уюта.
"Я не карьеристка, стопроцентно у меня нет цели быть только номер один. Нет, я хочу видеть себя и за мужем, хочу видеть себя мамой, но сейчас нет, не знакомятся вообще. Вот последние два месяца полная тишина", - добавляет артистка.
Напомним, недавно певица Ирина Билык ответила, влюблена ли она сейчас, и показалась с двумя детьми.