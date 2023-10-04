Путинистка Волочкова "отличилась" шпагатом на фоне истребителя: россияне в истерике требуют бросить ее за решетку

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась "патриотическим" фото, где она делает шпагат на памятнике советскому истребителю.

Разгневанные россияне не оценили подобную затею скандальной балерины. Они в истерике писали, что это уже перебор – делать свои шпагаты на памятнике военной технике.

Вместо похвалы фото, Волочка получила обвинение от жителей страны-агрессора в "дискредитации" российской армии. Они в истерике писали, что балерине должно быть стыдно публиковать подобные фотографии.

Анастасия Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art

Более того, на Волочкову уже успели пожаловаться. На скандальную балерину написали заявление в полицию, согласно которой ей грозит до трех лет лишения свободы.

Сама Волочкова не комментировала скандал вокруг нее. Они удалили все комментарии под фото и запретили их оставлять. А вот "патриотический" снимок Волочкова удалять не собирается.

Напомним, скандальная Анастасия Волочкова с 2014 года поддержала аннексию Крыма и назвала его российским. Балерина не раз незаконно ездила на полуостров. Также Волочкова поддержала и полномасштабное российское вторжение в Украину и заявила, что гордится страной-агрессором.

Читайте также: