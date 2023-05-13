Анастасия Волочкова обматерила россиянок и назвала их тетками, которые "бухают водку из своих трущоб"

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова улетела на отдых на Мальдивы, где решила высказать все, что думает о россиянках.

На странице в Instagram артистка разместила видео, на котором предстает в не слишком трезвом виде и обращается к согражданкам. Она назвала россиянок "злобными тетками", которые "сидят и воняют из своих трущоб".

"Злые, недолюбленные тетки, у которых в жизни нет секса, любви, и радости, и успеха. Когда вы набираетесь смелости писать мне какую-то чепуху, вы же пишете из трущоб. Вы не можете простить, что я нахожусь на Мальдивах, прекрасном дорогом курорте", – говорит Волочкова.

Россиянкам она рассказала, что в отличие от них у нее есть возможность отдыхать на Мальдивах. А также продемонстрировала свою фигуру, которую считает красивой. Прокомментировала балерина и свое не слишком трезвое состояние в видео. Волочкова отметила, что почти вся россия пьет и что с того.

"Вы рассказываете, что у меня язык заплетается. Я на отдыхе, я пью дорогое Prosecco на дорогом курорте. А вы что делаете? Бухаете там водку, у вас пол страны бухает", — сказала Волочкова.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Анастасия Волочкова в своей нелепой манере это прокомментировала. В Фотоблоге она разместила снимок, где изображена в балетной пачке на сцене во время спектакля и подписала: "Что происходит с этой войной! Какой ужас!" и сопроводила смайлами в виде обезьян с закрытыми глазами.

Как и большинство российских звезд, Волочкова молчит о полномасштабной войне в Украине. Но не так давно на одной из пресс-конференций заявила, что поддерживает кровавого диктатора путина и гордится страной-агрессором россией.

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