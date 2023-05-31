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Анастасия Волочкова сдала месторасположение воинской части россиян во время атаки дронами Москвы

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Анастасия Волочкова сдала месторасположение воинской части россиян во время атаки дронами Москвы

Анастасия Волочкова

Балерина запостила сторис, в котором пожаловалась, что взрывы прогремели рядом с ее домом.

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова 30 мая во время атаки беспилотников на Москву отличилась поступком, который принес пользу украинской разведке.

Так, утром 30 мая, напуганная взрывами Волочкова записала сторис в Instagram, в котором рассказала, что неподалеку от ее дома в Подмосковье очень громко бахкало, потому что рядом военная часть:

"Ой, люди добрые, два часа назад я проснулась от таких страшных взрывов. У нас рядом прямо в Николо-Урюпино эта воинская часть", – говорит в видео Волочкова.

@hinkavhzlj9 #волочкова #рублевка #москва ♬ оригинальный звук — Хинкальный Человек

Но, поняв, что что-то сделала не то, балерина удалила видео. Тем не менее, его успело заметить международное разведывательное сообщество InformNapalm. В своем Telegram-канале InformNapalm выразило "строгую благодарность" российской балерине-корректировщице Анастасии Волочковой. В разведке нашли адрес проживания балерины и вычислили месторасположение воинской части:

"Благодаря этим данным мы установили, что дом Волочковой расположен на расстоянии 1,5 км от российской в/ч 11105-2 (инженерный батальон, архив), дислоцирующийся по адресу: Московская обл., Инженерный-1.). Волочкова в очередной раз показала, что умеет "садиться на шпагат", говорится в сообщении InformNapalm.

Анастасия Волочкова сдала местонахождение воинской части РФ / © t.me/informnapalm
Анастасия Волочкова сдала местонахождение воинской части РФ / Фото: t.me/informnapalm

Напомним, что Анастасия Волочкова поддерживает политику кровавого диктатора путина, а на одной из пресс-конференций заявила, что гордится страной-агрессором россией.

Атака беспилотниками Москвы – что известно

Утром 30 мая произошла атака беспилотников по Москве – об этом заявили местные власти. В результате обстрелов несколько домов повреждены, а также есть пострадавшие. Взрывы раздались в некоторых районах Москвы и в Подмосковье.

Разведчики InformNapalm со ссылкой на собственные источники сообщили, что атаковавшие российскую столицу беспилотники были китайскими. Они прилетели из восточной части столичной области.

В свою очередь, в Воздушных силах Украины, комментируя атаку дронов на Москву, заявили, что это "внутренние проблемы" россии.

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Дата публикации
Просмотры
1611
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