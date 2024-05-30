Анастасия Заворотнюк умерла: как стала известна, как диагностировали онкологию и что говорила об Украине

Ночью, 30 мая, умерла известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая прославилась благодаря роли няни Вики из Мариуполя в скандальном сериале "Моя прекрасная няня", где украинцев высмеивали и показывали нелепыми.

Жизнь артистки забрала онкология. Многие годы Заворотнюк боролась со злокачественной опухолью головного мозга четвертой стадии. С 2019 года актриса перестала сниматься в кино, вообще не появлялась на публике и начала лечение.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, каким был жизненный путь Анастасии Заворотнюк: как она стала знаменитой, роль в скандальном сериале "Моя прекрасная няня", что известно о ее болезни и как артистка высказывалась об Украине.

Как Анастасия Заворотюк стала известной

Актерскую карьеру артистка начала в далеком 1991 году. Долгое время она шла к славе. Актриса снималась во многих картинах, в основном в российских. В фильмографии Заворотнюк есть также ленты, снятые в сотрудничестве российских и украинских кинематографов до 2014 года.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Тем не менее, больше всего Анастасия Заворотнюк запомнилась зрителям благодаря комедийному сериалу "Моя прекрасная няня", который снимался с 2004 по 2009 год. Актриса сыграла роль няни Вики, которая приехала из Мариуполя в Москву устраивать личную жизнь. В те годы больше всего сериал любили пересматривать дети, в частности, и в Украине.

Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики

Впрочем, украинцев там остро высмеивали, даже оригинальный сюжет меняли, чтобы в очередной раз подколоть мариупольцев, харьковчан и так далее. Кроме того, жителей Украины показывали бестолковыми. Например, приехавшая из Мариуполя няня Вика была необразованной, "гекала", рассказывала странные истории о родном городе и о знакомых, которые всегда были связаны с криминалом. Более того, даже тогда благодаря сериалу "Моя прекрасная няня" продвигались российские нарративы о том, как украинцы мечтают жить в РФ и как в Украине все плохо.

Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики

Тяжелая болезнь артистки – онкология

О том, что у Анастасии Заворотнюк серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в 2019 году. Правда, родные артистки держали в секрете, от чего именно страдает Заворотнюк и не рассказывали о ее состоянии.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Конечно же, в СМИ распространялось немало слухов, как и правдивых, так и нет. В середине сентября 2019 сообщалось, что актриса попала в реанимацию в тяжелом состоянии и что у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Впоследствии родные Заворотнюк подтвердили, что она действительно страдает от тяжелой болезни и проходит курс лечения. Только в 2020 году официально объявили, что у артистки диагностировали глиобластому.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

С 2019 года актриса вообще не снималась в кино. Кроме того, она даже перестала появляться на публике и не публиковала ни одного своего фото. Дело в том, что болезнь изменила Анастасию Заворотнюк до неузнаваемости. Время от времени в СМИ сливали снимки, на которых показывали, как сейчас выглядит знаменитость.

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк

Актриса была трижды замужем. Первым мужем Заворотнюк стал российский бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф, с которым она прожила в браке около года.

Во второй раз Заворотнюк вышла замуж также за бизнесмена. Мужем знаменитости стал Дмитрий Стрюков, от которого она родила дочь Анну и сына Майкла.

Анастасия Заворотнюк с детьми / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У актрисы был громкий роман с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергеем Жигуновым, где их экранные отношения переросли в настоящие. Отношения продлились около двух лет.

После разрыва с Жигуновым Заворотнюк закрутила роман с фигуристом Петром Чернышевым, за которого впоследствии и вышла замуж. У супругов 2018 года родилась дочь Мила. А уже через год стало известно, что Заворотнюк страдает от онкологии.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Что актриса говорила об Украине

До 2014 года, то есть до того, как Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, Анастасия Заворотнюк приезжала в Украину и работала. В частности, в 2013 году она приняла участие в съемках проекта "Как две капли".

Как делился режиссер Виктор Андриенко, после окончания шоу актриса рыдала у него на плече. Актрису растрогало то, что украинцы дружны и помогают друг другу, даже если по сценарию они конкуренты. Артистка тогда говорила, что в России такой сплоченности нет.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Тем не менее, с 2017 года актриса находилась в базе сайта "Миротворец". Она незаконно пересекла границу Украины и ездила работали в аннексированный Крым, тем самым поддержав оккупацию полуострова Россией. Хотя уже в 2019 году актриса поздравляла Владимира Зеленского с победой на выборах и желала ему стать отличным президентом для Украины.

Что касается полномасштабной войны, то, конечно же, Заворотнюк не могла выразить свою позицию, ведь находилась в тяжелом состоянии. А вот ее дочь Анна в фотоблоге отметила, что хочет скорейшего мира. Впрочем, российское вторжение она не комментировала.

Анастасия Заворотнюк с дочерью / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Смерть Анастасии Заворотнюк

Актриса умерла ночью, 30 мая. Новость сначала сообщили родные артистки, а уже и впоследствии и дочь. Жизнь Заворотнюк оборвалась в Москве после длительной борьбы с раком головного мозга четвертой стадии.

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