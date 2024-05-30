Анастасия Заворотнюк умерла: Потап жестко высмеял смерть российской актрисы

Украинский рэпер и продюсер Потап жестоко высмеял смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла сегодня, 30 мая.

Исполнитель в своем Instagram опубликовал сторис, где резко прокомментировал смерть россиянки. Рэпер упрекнул, что Заворотнюк с 2004 года по 2009-й снималась в скандальном сериале "Моя прекрасная няня". В российской ленте артистка играла роль няни Вики, которая приехала из Мариуполя в Москву устраивать личную жизнь. В сериале украинцев высмеивали и изображали бестолковыми.

"Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — жестко написал Потап, а также опубликовал фото Заворотнюк из сериала "Моя прекрасная няня".

Пост Потапа об Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/realpotap

Впрочем, такой пост не долго продержалось на странице рэпера. Потап довольно быстро удалил свое резкое высказывание о смерти Анастасии Заворотнюк. Артист не объяснил, почему это сделал. Также исполнитель больше никак не комментировал смерть актрисы.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла ночью, 30 мая. Жизнь актрисы забрал рак головного мозга. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как артистка стала известной, ее роль в скандальном сериале "Моя прекрасная няня" и что она говорила об Украине.

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