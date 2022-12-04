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Анатолич о сбежавшей из Украины MARUV: "Она ждала "русский мир" и точно бы встречала оккупантов в Киеве"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Анатолич о сбежавшей из Украины MARUV: "Она ждала "русский мир" и точно бы встречала оккупантов в Киеве"

Анатолий Анатолич и MARUV

До полномасштабного вторжения знаменитости хорошо дружили.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич на днях был в Павлограде, через который проезжал в сторону Донецка в прифронтовые поселки с гуманитарной помощью.

Как отметил Анатолич, Павлоград является родным городом певицы Анны Корсун, более известной под сценическим псевдонимом MARUV. Ведущий отметил, что город неоднократно обстреливали, впрочем, исполнительница вообще ничего ни разу не сказала ни об этом, ни высказалась против полномасштабной войны РФ против Украины.

"Скажу больше. Точно знаю, что MARUV ждала "русский мир". И точно встречала бы в Киеве оккупантов. Отака х*йня малята. И первые месяцы войны она также была в Киеве. Но, как вы поняли, это ее не особенно поразило. Может, думала, что по своим не российские ракеты не попадают. Хз", — написал в своем Instagram возмущенный Анатолич.

MARUV / © instagram.com/anatoliyanatolich
MARUV / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich
MARUV / © instagram.com/anatoliyanatolich
MARUV / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich
MARUV / © instagram.com/anatoliyanatolich
MARUV / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Также ведущий посоветовал украинцам "выбрасывать хлам из своих плееров, из своей головы и из своей жизни":

"Не существует сейчас артиста без позиции. Эти времена прошли и их уже не вернуть. Каждый закрытый рот лидера мнений - это пули и ракеты в направлении нашей с вами страны", — отметил Анатолич.

MARUV / © instagram.com/anatoliyanatolich
MARUV / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, ранее украинская блогерша Алина Шаманская рассказывала, как экс-участница дуэта Artik&Asti, родом из Украины, Анна Asti в начале полномасштабного вторжения находилась в Киеве и сидела в бомбоубежище с мужем-россиянином и родными, а после уехала петь в Россию с путинистом Киркоровым.

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Дата публикации
Просмотры
1171
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