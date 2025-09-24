ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
79
Время на прочтение
2 мин

Анатолич признался, с какими сложностями сталкивается в общении с дочкой: "Хочу быть на одной волне"

Звездный отец показал, как проводит время вместе с 14-летней Алисой.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Анатолий Анатолич с дочерью Алисой

Анатолий Анатолич с дочерью Алисой

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поделился с какими трудностями сталкивается во время воспитания дочери Алисы.

В своем Instagram артист опубликовал пост, в котором продемонстрировал, как отдыхает вместе с Алисой. Анатолич заявил, что общение с девушкой является одним из самых сложных вопросов сейчас. Звезда отметил, что возраст его дочери — достаточно интересный, ведь все меняется очень быстро и иногда взрослые не успевают за изменениями во взглядах или поведении детей.

Телеведущий отметил, что не пытается быть ролевой моделью для дочери. В то же время знаменитость добавил, что хочет понимать Алису и быть в тренде, хотя это не всегда удается.

"Я не то что я пытаюсь быть ролевой моделью, я просто тот кто я есть, но конечно я очень хочу быть на одной волне со старшей дочерью", — признался Анатолич.

Анатолий Анатолич с дочерью Алисой / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич с дочерью Алисой / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Дочь Анатолия Анатолича / © instagram.com/anatoliyanatolich

Дочь Анатолия Анатолича / © instagram.com/anatoliyanatolich

Телеведущий также подчеркнул, что его главная задача — быть папой, которым можно гордиться, и создавать для дочери достойный пример. Ведущий рассказал, что простые совместные моменты, как прогулка или поездка на велосипеде с Алисой, являются большой победой в их взаимоотношениях.

Поклонники активно отреагировали на пост Анатолича и отметили, что слова звезды тронули их. Многие фанов поделились собственным опытом общения с детьми-подростками и советами, как налаживать контакт в сложном возрасте.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич рассказал, сколько стоит личная водитель для его детей. Артист объяснил, почему выбрал именно такой способ организации дня семьи.

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie