Анатолич признался, с какими сложностями сталкивается в общении с дочкой: "Хочу быть на одной волне"

Анатолий Анатолич с дочерью Алисой

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поделился с какими трудностями сталкивается во время воспитания дочери Алисы.

В своем Instagram артист опубликовал пост, в котором продемонстрировал, как отдыхает вместе с Алисой. Анатолич заявил, что общение с девушкой является одним из самых сложных вопросов сейчас. Звезда отметил, что возраст его дочери — достаточно интересный, ведь все меняется очень быстро и иногда взрослые не успевают за изменениями во взглядах или поведении детей.

Телеведущий отметил, что не пытается быть ролевой моделью для дочери. В то же время знаменитость добавил, что хочет понимать Алису и быть в тренде, хотя это не всегда удается.

"Я не то что я пытаюсь быть ролевой моделью, я просто тот кто я есть, но конечно я очень хочу быть на одной волне со старшей дочерью", — признался Анатолич.

Телеведущий также подчеркнул, что его главная задача — быть папой, которым можно гордиться, и создавать для дочери достойный пример. Ведущий рассказал, что простые совместные моменты, как прогулка или поездка на велосипеде с Алисой, являются большой победой в их взаимоотношениях.

Поклонники активно отреагировали на пост Анатолича и отметили, что слова звезды тронули их. Многие фанов поделились собственным опытом общения с детьми-подростками и советами, как налаживать контакт в сложном возрасте.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич рассказал, сколько стоит личная водитель для его детей. Артист объяснил, почему выбрал именно такой способ организации дня семьи.