Анатолич рассказал об украинце, без которого невозможно было бы снять "Титаник", "Матрицу", "Форсаж"

Так, на странице в Instagram Анатолий Анатолич поделился интересной и важной информацией о выдающемся украинском инженере, киномеханике и изобретателе Анатолии Кокуше.

Именно он является одним из разработчиков гиростабилизированного операторского крана "Авторобот", а также автором операторских кранов серии "Каскад", которыми снимают в Голливуде. Как отметил Толич, американский режиссер Джеймс Камерон в своем фильме "Титаник", в сцене, где герои Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо стоят на носу парохода, использовал технологию украинца Анатолия Кокуша.

Анатолий Кокуш / Фото: Getty Images

Так же, эту технологию использовали во множестве других знаменитых голливудских фильмов, таких как "Форсаж", "Троя", "12 друзей Оушена", "Матрица", "Хоббит", "Люди Икс" и многих других.

Анатолий Кокуш / Фото: Getty Images

В 2006 году за свои изобретения Анатолий Кокуш был удостоен двух статуэток престижной кинопремии "Оскар":

Анатолий Кокуш (первый налево во втором ряду сверху), 78-я церемония вручения премии "Оскар" / Фото: Getty Images

"Всюду использовались эти изобретения украинского инженера, который начинал свою карьеру на киностудии имени Довженко. А в 2006-м Анатолий Кокуш получил два технических "Оскара". Вот так друзья. Поэтому, в следующий раз, когда будете просматривать "Титаник", или "Трою" знайте, что к этому приложили руку украинцы", — сказал Анатолич.

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