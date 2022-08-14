Анатолич рассказал об украинце, без которого невозможно было бы снять "Титаник", "Матрицу", "Форсаж"

Украинский шоумен Анатолий Анатолич занялся просветительской деятельностью.
Так, на странице в Instagram Анатолий Анатолич поделился интересной и важной информацией о выдающемся украинском инженере, киномеханике и изобретателе Анатолии Кокуше.
Именно он является одним из разработчиков гиростабилизированного операторского крана "Авторобот", а также автором операторских кранов серии "Каскад", которыми снимают в Голливуде. Как отметил Толич, американский режиссер Джеймс Камерон в своем фильме "Титаник", в сцене, где герои Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо стоят на носу парохода, использовал технологию украинца Анатолия Кокуша.
Так же, эту технологию использовали во множестве других знаменитых голливудских фильмов, таких как "Форсаж", "Троя", "12 друзей Оушена", "Матрица", "Хоббит", "Люди Икс" и многих других.
В 2006 году за свои изобретения Анатолий Кокуш был удостоен двух статуэток престижной кинопремии "Оскар":
"Всюду использовались эти изобретения украинского инженера, который начинал свою карьеру на киностудии имени Довженко. А в 2006-м Анатолий Кокуш получил два технических "Оскара". Вот так друзья. Поэтому, в следующий раз, когда будете просматривать "Титаник", или "Трою" знайте, что к этому приложили руку украинцы", — сказал Анатолич.
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