Анатолич разнес Потапа за интервью россиянину Дудю и обвинил его во лжи: "Правды не услышал"

Украинский ведущий Анатолий Анатолич жестко раскритиковал рэпера и продюсера Потапа за интервью российскому журналисту Юрию Дудю и обвинил его во лжи.

Анатолич поделился, что именно ему не понравилось в их разговоре. В частности, шоумен отмечает, что Потап не прибегает к конкретным и четким ответам на вопросы. Кроме того, если рэпер уже согласился на интервью россиянину, то нужно было использовать его площадку, чтобы донести аудитории Дудя из РФ, что Россия напала на Украину и виновата в войне. Потап, по словам Анатолича, этого не делает.

Потап и Юрий Дудь

"Мне не понравилось несколько фундаментальных вещей. Потап немножко п*зд*т относительно ТрО и своих выездов. Он продолжает говорить абстрактные вещи, ничем не подтвержденные. Мне это не нравится. Если ты уже соглашаешься дать интервью либералу Дудю, то донеси более четкую позицию, что Россия виновата, поспорь с Дудем. То, что кто-нибудь, возможно, будет ассоциировать Потапа с позицией целой страны – тоже не нравится. Правды них*ра не услышал", - говорит шоумен на своем YouTube-канале.

Кроме того, Анатолий Анатолич убежден, что Потап во многом соврал. В частности, рэпер не конкретизирует, как именно во время войны выезжает из Украины, а только говорит, что у него есть на это разрешение. Также ведущий убежден, что музыкант говорит не правду о патрулировании улиц в составе ТрО. Анатолич обратил внимание на слова, что Потап выступал в РФ после аннексии Крыма, ведь, мол, артисты не понимали, что произошло. Ведущий подчеркнул, что в Украине все прекрасно понимали и украинские власти об этом не молчали, а говорили, что происходит.

Потап

"К сожалению, Леха, мягко говоря, не в контексте. И невозможно быть в контексте, когда ты не живешь здесь. И еще у меня вопрос, ну неужели нельзя было нормально подготовиться к вопросам. О выезде за границу, о штанах и о том, что мы "не понимали", что Крым аннексировали и так далее. Ну, может, врать россиянину - это ок, за это не осуждаю, но это и здесь посмотрят. А зачем нам врать?" – поинтересовался Анатолич.

Напомним, не только Анатолий Анатолич раскритиковал Потапа за интервью россиянину Юрию Дудю, но и другие звезды тоже. Предлагаем посмотреть, кто еще из знаменитостей негативно отреагировал на это.

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