Анатолич резко высказался об организаторах "пьяных" вечеринок в Киеве: "Уничтожил бы морально и физически"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич резко высказался о блогерах из Ивано-Франковской области, которые приглашали девушек на вечеринки, спаивали их алкоголем, накачивали наркотиками и совершали против них сексуальное насилие.

Шоумен в Instagram рассказал, что его просто шокировала такая новость. Он отметил, что это нормально в юном возрасте ходить на вечеринки, гулять с ребятами и иногда выпивать алкоголь. Однако никто не имеет права заставлять девушку что-то делать, лапать ее без разрешения, насмехаться, снимать на видео и показывать это кому-то.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Никто не имеет права прикасаться к тебе без твоего желания, снимать на видео, когда ты в состоянии опьянения и, тем более, показывать это всем. И говорить что это нормально. Нет, это ненормально. Там, на болотах, в популярном жанре относиться к женщинам, как к мясу, это норм, но я думал, что в нашем обществе не ок. Ошибался. И тут у нас некоторые украинские зуммеры считают, что хайп и ругательства превыше всего", — возмутился Анатолич.

Ведущий отметил, что ему как отцу сына и двух дочерей просто в голове не укладывается, что такое могло произойти. Шоумену противно, что кому-то это было весело и приятно.

"Моя задача — оберегать мою семью. Моя реакция на эту позорную историю однозначна. Это противно. Противно, что для кого-то это было весело. И за этим наблюдали на ресурсах этого "блогера". Ставлю себя на место родителей девушек... Если бы это коснулось моих девочек? Я уничтожил бы их морально и физически. У меня есть такая возможность. Нравится ли мне такое мнение? Нет. Оно меня пугает, но я отец, и это мой инстинкт. Защищать", — поделился ведущий.

Анатолий Анатолич с женой и детьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолич также добавил, что окружает своих детей теми людьми, с которых можно брать пример. Потому он с уверенностью может сказать, что они вырастут достойными людьми.

"Могу ли я представить, что мой сын когда-то такое бы делал? Нет. Я не верю в это. Потому что он растет сейчас и в будущем с пониманием главных ценностей человека. Уважение. Любовь. И так должно быть у всех. Является ли это залогом, что мои дети вырастут хорошими людьми, конечно не 100-процентная, но я не верю что может быть иначе, потому что я такой. Моя Юла такая, крестные родители моих детей, моя мама такая. Мои близкие люди такие. Среди них нет плохих людей. Окружайте своих детей людьми, с которых можно брать пример. Чтобы не было потом стыдно и больно, что оно выросло и оказалось тупым балованным ничтожеством", — подчеркнул ведущий.

Напомним, на днях в Сети появилось видео, где блогеры из Ивано-Франковска спаивают девушек, накачивают их наркотиками, фотографируют обнаженными, снимают на видео и совершают сексуальное насилие против них. Скандальные ролики привлекли внимание правоохранителей. Полиция уже провела обыски у организаторов "пьяных вечеринок", двоим из них вручили подозрения, шестерым – повестки в военкомат. В настоящее время продолжается следствие. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Развращали и издевались на камеру: полиция провела обыски у организаторов скандальных вечеринок

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